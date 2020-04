di Claudio Bellumori

Due individui si sono avvicinati a un 52enne, senza fissa dimora e gli hanno spruzzato addosso dello spray urticante. Dopodiché, gli hanno portato via cellulare e documenti. L’episodio è avvenuto poco le 23,30 in via Fornaci di Tor di Quinto.

Sul posto la Polizia, che è a caccia dei malviventi. Il 52enne è stato trasportato, per le cure del caso, all’ospedale Oftalmico.