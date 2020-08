di Claudio Bellumori

Rapina a Talenti. Un individuo – armato di coltello – è entrato in azione in via Ugo Ojetti nella serata di venerdì 28 agosto.

Il malvivente ha minacciato il titolare e poi è fuggito con il bottino (300 euro). Sul posto la Polizia, non ci sono stati feriti.

Indaga il commissariato Fidene Serpentara.