Rapina a Santa Marinella, sta bene l'esercente ferito - Terzo Binario News

Intanto i Carabinieri sono a caccia dell’uomo che ha rapinato il minimarket di via Punico

Con i Carabinieri che sono a caccia dell’uomo che ha rapinato il minimarket di via Punico a Santa Marinella, migliorano le condizioni dell’esercente che con il malvivente ha avuto una colluttazione.

Nella Perla c’era molta preoccupazione per il suo stato di salute, dopo aver visto l’arrivo dell’ambulanza e dei militari dell’arma.

In realtà l’uomo è stato portato al Pronto Soccorso del San Paolo per accertamenti, è rimasto qualche ora in osservazione per poi essere dimesso.

Rimane la paura per lo scontro ravvicinato con il rapinatore ma da un punto di vista clinico le condizioni sembrano discrete.