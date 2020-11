di Claudio Bellumori

Rapina a San Paolo. Due soggetti con il volto travisato – uno indossava uno zuccotto – sono entrati in azione alle 13,15 di mercoledì 18 novembre in via Gabriello Chiabrea, all’interno del supermercato Emmepiù.

I banditi si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa, circa mille euro, poi sono scappati. Indagano gli agenti del commissariato Colombo. Nessuno ha avuto bisogno delle cure mediche.