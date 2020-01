Rapina a Marconi: colpo al supermercato - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Cappotto scuro, bandana blu a coprire il volto. Un bandito – armato di pistola e coltello – è entrato in azione nel supermercato NaturaSì in via Oderisi da Gubbio, zona Marconi. Una volta all’interno dell’esercizio commerciale, si è fatto consegnare l’incasso (300 euro) poi è fuggito. L’episodio è avvenuto martedì 14 gennaio alle 19,30.

Sul posto è stato necessario l’intervento del personale 118, che ha prestato i soccorsi a una commessa, visibilmente agitata, la quale successivamente ha rifiutato il trasporto in ospedale. Indaga la Polizia.

Foto Google