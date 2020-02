Rapina a Case Rosse: ruba incasso e cellulare, poi viene tradito dallo smartphone - Terzo Binario News

È stato tradito dal telefono cellulare appena rapinato in un esercizio commerciale. Un 39enne è stato arrestato dalla Polizia. E’ accaduto giovedì pomeriggio in via Tocco di Casauria, a Case Rosse, presso un esercizio commerciale.

Il malvivente, armato di coltello, ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare l’incasso ed un telefono cellulare. Fuggito a bordo di uno scooter, risultato poi provento di furto, ha fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del Commissariato San Basilio che dopo aver acquisito la descrizione del rapinatore e del suo abbigliamento l’hanno confrontata con le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.

A quel punto sono scattate le ricerche del malvivente e, grazie alla geo-localizzazione del telefono cellulare appena rubato, i poliziotti hanno rintracciato il motoveicolo abbandonato in via Don Primo Mazzolari. Subito dopo, hanno fatto squillare l’apparecchio e il suono ha permesso loro di localizzare e rintracciare, poco distante da lì, l’autore della rapina.

Identificato per P.S., romano di 39 anni, aveva indosso ancora gli indumenti utilizzati durante la rapina e, all’interno del bauletto dello scooter gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche il coltello a serramanico utilizzato per commettere il reato.

Accompagnato negli uffici del Commissariato San Basilio, l’uomo è stato arrestato per rapina aggravata nonché denunciato per ricettazione e porto di armi e di oggetti atti ad offendere.