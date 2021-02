Rampa per disabili installata all'Adiciv di Civitavecchia: il ringraziamento all'Ater - Terzo Binario News

“Forse qualcosa sta cambiando davvero….questa rampa è “fresca di giornata” la foto mi e stata gentilmente inviata da Sandro Luciani Presidente della Adiciv Associazione Diabetici Civitavecchia ASP per dimostrare che se si vuole si può!

Questa rampa facilita l’accesso alla sede dell’Associazione e risolve il problema di dover salire due gradini, scomodi per chi non ha problemi….figuriamoci per chi di problemi ne ha.

Era necessaria…..!!!! Per questo ringraziamo l’ATER che, sollecitata dal Presidente dell’Adiciv Sandro ha gentilmente realizzato l’opera.

Dovrebbe essere di esempio per molte attività che sono attualmente “vietate” alle Persone con Ridotta Mobilità per poter andare verso una accessibilità fatta anche di piccole cose”.

Elena De Paolis