Rami caduti, aghi di pino e radici: i problemi di via Montecarlo a Ladispoli • Terzo Binario News

Una cittadina segnalò il problema a Grando già tre anni fa: da allora è rimasto tutto inalterato

“Ho scritto al Sindaco a distanza di 3 anni per segnalare l’immutata situazione di degrado in cui versa via Montecarlo, strada nella quale risiedo.

Sono stati eseguiti, nel periodo strettamente precedente le elezioni, i lavori di asfaltatura nella maggior parte delle vie della zona Cerreto, ma in Via Montecarlo nessuno si è soffermato neanche ad osservare lo scempio del manto stradale.

Le radici dei pini lo hanno devastato formando dei dossi che la tagliano in orizzontale e verticale. Mi chiedo come mai nella rotonda della zona Miami, proprio sotto il pino al centro della stessa, il manto stradale è stato rinnovato con tanto di eliminazione delle radici affioranti? Che differenza c’è tra quella strada e via Montecarlo?

Questo per quanto riguarda l’asfalto, ma anche la situazione aghi dei pini è rimasta immutata se non peggiorata, i tombini sono completamente ostruiti e Dio non voglia che qualcuno inavvertitamente faccia cadere una cicca di sigaretta accesa, il falò è tragicamente assicurato…

Ora torno dopo 3 anni , nuovamente a rivolgere la domanda: le nostre tasse regolarmente pagate, che differenza di valore hanno rispetto a quelle delle altre zone della nostra città?

Mi aspetto una risposta costruttiva che miri a risolvere le questioni velocissimamente”.

Tiziana Mandatori

