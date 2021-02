Raid nella gioielleria all'ora di pranzo - Terzo Binario News

Un raid in gioielleria, all’ora di pranzo. È quanto accaduto sabato 13 febbraio in via Tiburtina, all’altezza del civico 555. Ignoti, dalle prime informazioni raccolte, hanno asportato gioielli presenti sulle vetrine adibite a esposizione.

Sul posto i carabinieri della stazione Roma Casal Bertone e del nucleo operativo Piazza Dante. Il bottino è da quantificare, non ci sono stati feriti.

I rilievi sono stati affidati alla settima sezione del nucleo investigativo di via In Selci.

