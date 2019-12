Raggi: "Nessuna discarica temporanea a Falcognana", esultano nel Municipio IX - Terzo Binario News

“Si è conclusa con un perentorio No alle discariche da parte della Sindaca Virginia Raggi la manifestazione indetta dal Presidio No Discarica Divino Amore, alla quale hanno partecipato Associazioni e Comitati di Quartiere. La prima cittadina della capitale, intervenuta sul posto, ha infatti ribadito il proprio dissenso a qualsiasi discarica nel IX Municipio rassicurando di fatto gli abitanti di questo importante quadrante romano”. Così in una nota il Presidio No Discarica Divino Amore.



“Nella Sala Don Umberto del Santuario del Divino Amore gremita di centinaia di cittadini sono intervenuti in rappresentanza della popolazione locale Dario D’Innocenti, presidente del IX Municipo di Roma, Renato Brunetta, Massimiliano De Julis, Alessandro Lepidini, Pasquale Calzetta e Sergio Ambrogiani, Andrea De Priamo dando un segnale di forte coesione e unità d’intenti senza distinzioni partitiche”.



“Ringraziamo la Sindaca per essere venuta fino qui. E’ il segnale che aspettavamo e che di fatto chiude una volta per tutte le ipotesi scellerate di realizzare nuove discariche al IX Municipio. Ora – prosegue il Presidio – dobbiamo continuare a sorvegliare affinchè la legalità venga rispettata e le discariche esistenti siano bonificate e controllate dagli enti preposti a garanzia della popolazione.



Per quanto ci riguarda – conclude il Presidio – non abbasseremo la guardia. Anzi, continueremo a difendere l’AgroRomano meridionale auspicando che il peggio faccia parte solo del passato.”

“Nessuna discarica temporanea a Falcognana e nel territorio di Roma Capitale. Questa è la vittoria che abbiamo festeggiato questa mattina insieme ai comitati e ai tanti cittadini che si sono battuti per il loro territorio” ha riferito Virginia Raggi “lo voglio ribadire: a Falcognana non sorgerà nessuna discarica. Ma c’è di più: con l’accordo stretto ieri con la Regione Lazio, abbiamo ottenuto di non aprire discariche temporanee in tutto il territorio di Roma. Roma farà la sua parte, ma solo all’interno del piano regionale dei rifiuti. Senza derogare alle norme che tutelano ambiente e salute pubblica”.