Raggi e i controlli di Pasqua: "Chi voleva fare il furbetto è stato scoperto e sanzionato" - Terzo Binario News

“A Roma durante il fine settimana di Pasqua abbiamo potenziato i controlli della Polizia Locale per contrastare i comportamenti che violano le misure adottate per fermare il contagio da coronavirus”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Nel weekend sono state oltre 30mila le verifiche e più di 240 gli illeciti riscontrati. Chi voleva fare il furbetto è stato scoperto e sanzionato. Addirittura una persona è stata fermata dagli agenti perché ha pensato bene di allenarsi facendo parapendio all’interno di un’area verde a Colle Prenestino”.

“Delle 240 irregolarità, oltre la metà sono state riscontrate nella giornata di Pasqua. Come era facile prevedere, diverse auto sono state fermate, con a bordo più persone, mentre tentavano di raggiungere il mare, zone di campagna o uscire dalla città senza una valida giustificazione”.

“Nel weekend, abbiamo anche intensificato anche i controlli all’interno delle aree verdi, grazie al supporto del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale, che ha pattugliato per tre giorni tutte le entrate non recintate del Parco degli Acquedotti, anche con l’ausilio di droni”.

“Chi ha violato le disposizioni è un irresponsabile perché vanifica i sacrifici di tutti i cittadini che, invece, stanno rispettando le prescrizioni del governo e del Comune. Lo so che rimanere a casa in un momento di festa, lontano da amici e parenti, non è semplice. Sono orgogliosa di chi lo sta facendo e ringrazio tutti i romani che stanno rispettando le regole”.

“Le verifiche della Polizia Locale continuano anche oggi, a Pasquetta. Solo nella mattina sono stati eseguiti oltre 6mila controlli”.