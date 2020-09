Raggi chiede 25 miliardi al Governo, Rocca (FdI): "Sembra la letterina a Babbo Natale" - Terzo Binario News

“In questi ultimi mesi la Raggi le sta provando tutte per recuperare terreno e credibilità dopo oltre 4 anni di nulla. La sua è stata un’esperienza fallimentare sotto ogni punto di vista e non basterà rifare un po’ di strade in questi mesi per farci dimenticare che ci ha costretto a vivere con strade dissestate, cassonetti pieni, un trasporto pubblico inefficiente, aree verdi abbandonate, degrado e potrei continuare con un lungo elenco di impegni e promesse non mantenute dal M5S”. Così Federico Rocca membro dell’esecutivo romano di Fratelli d’Italia.

“Cosciente di tutto ciò, la Raggi e la sua sgangherata maggioranza stanno provando la carta pioggia di soldi e così hanno partorito una delibera di giunta con oltre 150 progetti per chiedere al Governo 25 miliardi di € attraverso i 200 mld del Recovery Round. Ad oggi mi sembra la letterina a Babbo Natale, vorrei, vorrei, vorrei, di certo e di concreto non c’è nulla per due evidenti motivi che la Raggi non può non conoscere. Il primo è che quei fondi ad oggi esistono solo sulla carta e pertanto costruirci sopra un piano di sviluppo della città è quanto mai azzardato e fantasioso; il secondo motivo sono i tempi e le clausole delle quali si sta ancora dibattendo”.

“È chiaro – prosegue Rocca – che ci troviamo davanti all’ennesima operazione spot messa in piedi dalla comunicazione pentastellata. Volendo entrare poi nel dettaglio ci sono faraoniche richieste per opere che non rappresentano delle priorità. Ad esempio hanno chiesto 75 milioni per la città delle Arti nel ex mattatoio a Testaccio; 120 milioni per l’apertura di un deposito di bus elettrici in centro e altri 98 mln per un altro deposito a Roma Nord; 10 milioni per il monitoraggio della congestione delle infrastrutture stradali; 26 milioni per l’analisi dei dati della mobilità e 80 milioni per il piano sanpietrini”.

“Sono solo alcune delle cose che sinceramente non avrei messo in questo elenco o meglio le avrei messe dopo altre priorità come ad esempio chiudere una volte per tutte le opere di urbanizzazione delle periferie, così come l’annosa questione dei toponimi, dei piani di zona, delle zone O, dotando così tutta la città di servizi, infrastrutture e conformità urbanistica; inoltre avrei chiesto fondi per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi turistici, visto che il settore rappresenta un’importante voce economica per la città, nonché fondi per creare delle startup innovative in grado di creare occupazione giovanile”.

” Non sarà certo la letterina a Babbo Natale a salvare la Raggi dal suo fallimento – conclude Rocca – i romani non cadranno nel tranello degli annunci ad effetto, tipici della vecchia politica che i 5 stelle una volta contestavano prima di conoscere potere e poltrone”.