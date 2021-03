Ragazzino trovato morto a Isola Sacra - Terzo Binario News

Ragazzino trovato morto a Isola Sacra. La tragedia oggi – martedì 2 marzo – in via Passo Buole. La vittima aveva 15 anni. Il corpo senza vita rinvenuto in casa: dalle prime informazioni raccolte, intorno al collo aveva un filo elettrico. Al momento, non sono stati trovati biglietti o messaggi.

Ragazzino morto a Isola Sacra: indaga la Polizia

Sulla vicenda indaga il commissariato di Fiumicino. Massimo riserbo da parte degli investigatori. Sul posto è atteso il magistrato di turno.

