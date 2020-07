Ragazzino colpito dalla finestra sganciata dal telaio: sul posto l'eliambulanza - Terzo Binario News

Un ragazzino di 10 anni – nato in Egitto – è stato colpito dall’anta di una finestra che si è sganciata dal telaio. Il minore, che stava giocando con il fratello di 14 anni, è stato trasportato in ospedale: sul posto l’eliambulanza.

Il piccolo, secondo quanto appreso, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto a Ostia, alle 15,30 di lunedì 27 luglio. A ricostruire l’episodio i carabinieri di Ostia dopo la segnalazione del 118.