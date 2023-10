Raffiche di vento a Roma, tanti alberi abbattuti e oltre 80 interventi della Polizia Locale • Terzo Binario News

Alberi riversi sulle auto in sosta. Tronchi caduti per le forti raffiche di vento. Sono già diverse le segnalazioni questa mattina in zone diverse di Roma, dal quartiere della Vittoria a Marconi. La caduta di alcuni rami di platani avrebbe anche causato il ferimento di un motociclista di 60 anni in via delle Milizie.

L’uomo stava percorrendo la strada, quando ha perso il controllo del ciclomotore e si è andato a schiantare sui binari del tram. Il 60enne è rimasto ferito a terra e agli operatori del 118 ha raccontato di essere stato colpito da un ramo, prima di perdere il controllo del mezzo.

Rami e alberi caduti, ma anche pali telefonici e semafori, queste solo alcune delle segnalazioni fatte dai cittadini. Sono oltre 80 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale. I quartieri con il maggior numero di chiamate sono stati Ostia, Eur, Ostiense e la zona di Marconi. Alcuni rami sono caduti in via Pontina, direzione Roma, in via della Maglianella 139 e in Via Gerolamo Cardano, altezza civico 74, colpendo anche alcuni veicoli ma senza causare al momento feriti.

Il forte vento ha piegato anche dei pali telefonici in via Cristoforo Colombo. Gli agenti sono intervenuti anche vicino a due istituti scolastici, in Via Venezia Giulia, all’altezza della scuola G. Belli, per un semaforo pedonale abbattuto, e in via Fabrizio Luscino, al Tuscolano, nei pressi della scuola Aldo Fabrizi per un ramo pericolante.

Per la giornata di oggi l‘Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla, a partire dal mattino fino alle successive 24-36 ore, per la progressiva estensione sul territorio di venti forti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte. Previste piogge in serata.

