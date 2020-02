Raffiche di vento a Roma e in provincia: caduti alberi e rami - Terzo Binario News

Alle 16 di martedì squadre del Comando di Roma stanno intervenuto nel Comune di Roma e provincia, per le forti raffiche di vento. Al momento sono stati effettuati circa 40 interventi tra alberi e rami caduti, pali di enti pubblici e insegne.

A seguito delle condizioni meteo è stato rafforzato l’impianto di soccorso con altre squadre.

In poco più di un’ora sono stati un centinaio gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale per messa in sicurezza strade e per rilievo di incidenti e danni causati dalle forti raffiche di vento in varie zone della Capitale che hanno provocato caduta di alberi, rami, pali, insegne pubblicitarie.

Tra le zone più colpite quelle di via Salaria, via Tiburtina, via Nomentana, ma anche Centocelle, Ostiense, Eur e litorale. Al momento si registra tra gli interventi di maggior rilievo quello su viale del Policlinico.