Raffica di controlli dei carabinieri tra San Lorenzo e Porta Maggiore - Terzo Binario News

Ieri notte, nel corso dei controlli nel quadrante tra San Lorenzo e Porta Maggiore, luoghi di movida frequentati da numerosi studenti e avventori, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato una persona per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato un’altra per danneggiamento aggravato.

I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo, a seguito di una segnalazione giunta al 112 di diversi soggetti in assembramento in largo Passamonti, sono intervenuti notando la presenza di numerosi giovani che non rispettavano le attuali norme di distanziamento. I Carabinieri hanno notato una lite animata tra una donna e un giovane e si sono avvicinati per calmare gli animi. In quel momento, il ragazzo, un 26enne romano con precedenti, visibilmente agitato, ha tentato la fuga venendo però raggiunto dopo pochi metri. Per evitare l’identificazione, il giovane ha opposto una vigorosa resistenza, colpendo con il gomito il volto di un Carabiniere e, una volta bloccato, lo ha anche morso e graffiato all’avambraccio. Giunte sul posto altre pattuglie in supporto, i Carabinieri hanno arrestato il 26enne mentre tutti gli altri presenti si sono allontanati repentinamente per evitare di essere identificati e sanzionati e, alcuni di essi, hanno anche lanciato, da notevole distanza, delle bottiglie di vetro all’indirizzo degli operanti, senza colpire alcun militare. L’arrestato è stato poi accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

In piazza di Porta Maggiore, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno deferito in stato di libertà un 35enne somalo sorpreso mentre danneggiava la portiera di un’autovettura in sosta, tentando poi di infrangere, con una bottiglia di vetro, il finestrino lato guida.