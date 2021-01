“Raffaello, il trionfo del Classico”: la proposta della Nuova Acropoli Ladispoli - Terzo Binario News

La Storia ci insegna che sempre si sono verificati periodi di decadenza e “buio”, delle “età di mezzo” (medioevo) fatte di dissidi politici e problemi economici, mero riflesso di una perdita di valori morali di interi popoli o nazioni.

Ma la Storia ci ha anche dimostrato che quando si recuperano i valori etici, si dà origine ad un nuovo e prospero ciclo, in cui la rigenerazione umana si riflette nella fioritura delle Arti e delle Scienze tutte: un vero e proprio rinascimento.

Perciò promuovere valori umani, come la generosità, la concordia, la dignità, la solidarietà, il rispetto, l’amicizia è il modo con cui Nuova Acropoli intende promuovere un uomo migliore per un mondo migliore.

Incoraggiamo dunque un moderno rinascimento nelle nostre città, partendo da noi stessi: ricercando, sperimentando e vivendo i valori e le virtù, praticandoli nella convivenza come un esercizio quotidiano.

Un gesto cortese, un sorriso spontaneo, un sincero augurio di “buongiorno”, una parola di conforto ad un amico in difficoltà sono già un buon inizio.

E tu, vuoi essere il protagonista del prossimo rinascimento?

Possiamo trarre ispirazione anche da una più consapevole lettura delle opere artistiche del passato, ricche di simboli e insegnamenti propri della Filosofia.

venerdì 22 gennaio e giovedì 28 gennaio ore 19:00

in diretta streaming sul nostro canale YouTube

A 500 anni dalla morte di Raffaello, tanto è stato detto su questo Gigante del Rinascimento italiano, ma non quello che noi vogliamo raccontarvi!

“Raffaello – il trionfo del Classico” è un omaggio al genio urbinate, una conferenza on-line in due atti in diretta streaming sul nostro canale YouTube, per mettere in luce il contesto filosofico che ha permesso a Raffaello di dipingere i suoi capolavori ed impregnarli di simboli e significati della Filosofia classica e dei suoi canoni.

Nel primo appuntamento (venerdì 22 gennaio ore 19) conosceremo la sua vita, gli ambienti della sua formazione ed i suoi mentori filosofici. Avremo la possibilità di scoprire la sofisticata sceneggiatura dei dipinti della Stanza della Signatura, in cui il Maestro dipinge in maniera magistrale ed ispirata. Percorreremo un sentiero di approfondimento che ci permetterà di svelare, ben visibili nei suoi capolavori, gli aspetti più peculiari dell’animo umano: la Fede, l’Arte, la Giustizia e la Filosofia.

Il secondo incontro (giovedì 28 gennaio ore 19) avrà come protagonisti due dei dipinti più famosi di Raffaello: La Scuola di Atene e Il Sogno del Cavaliere. Capolavori in grado di parlarci ancora una volta di filosofia, ricerca, bellezza, armonia… e di un tema sempre attuale e a noi molto vicino: la Scelta.