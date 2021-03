Raffaella Tirelli segretaria di Diritti Cittadinanza del Lago - Terzo Binario News

Grande soddisfazione per il nuovo ingresso nell’associazione “DIRITTI

CITTADINANZA DEL LAGO”, nel ruolo alla guida della segreteria,

dell’imprenditrice Raffaella Tirelli, stilista, creatrice di moda,

titolare del brand “RAFFAELLA TIRELLI”.

Residente ad Anguillara Sabazia,

stilista apprezzata nel mondo della moda italiana, tanto che sono

diversi i vip dello star system che hanno indossato i vestiti delle

linee con il suo marchio (per citarne alcuni Valeria Marini e Maria

Monsé).

La responsabilità, professionalità, lo studio eil lavoro

incessante rendono Raffaella Tirelli un nome una garanzia di

affidabilità e successo.

Attiva nel mondo del sociale con diverse

iniziative per supportare persone svantaggiate, come ad esempio

esperienze di sartoria solidale che portano benefici al settore e alle

persone impiegate, operando nell’ambito del reinserimento sociale della

disabilità e del disagio.La Tirelli ha apprezzato il lavoro svolto

dall’associazione in questi anni, esprimendo la volontà di consolidare

anche il rapporto con le altre associazioni e con gli altri

organismi per mettere in atto azioni coordinate e maggiormente

incisive per il bene della collettività. “Questa squadra in parte

rinnovata, darà continuità e nuovo impulso ai futuri progetti e

agliobiettivi alla luce delle nuove sfide che ci attendono. La nostra

vera forza risiede nella lealtà, nella competenza e nella serietà ed è

proprio per questi motivi che in questi anni abbiamo vistorealizzati i

nostri progetti. Con il nuovo innesto abbiamo fatto un passo avanti

rispetto al passato, siamo convinti che l’associazione possa giovare

della sua competenza, che va a completare una squadra affiatata come non

mai. Auguriamo a Raffella Tirelli di avere in questo nuovo incarico,

un percorsopieno dientusiasmo, di energia e di determinazione

nelle linee programmatiche dell’associazione e dare valore alle nostre

battaglie, rimanendo uniti e compatti, come solo una grande squadra sa

fare”. queste le parole del presidente Simonetta D’Onofrio e del Vice

presidente Riccardo Pelliccioni.