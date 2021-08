Raduno per la Civitavecchia Futsal, Tangini: "Presto per fissare obiettivi" - Terzo Binario News

Intanto la Civitavecchia Futsal si è radunata, poi per fissare gli obiettivi ci sarà tempo. Nel giro di pochi giorni, all’Ivan Lottatori ci sono stati tanti cambiamenti pertanto meglio prendersi tempo e valutare situazione per situazione con calma. Tanto per cominciare un avvicendamento in panchina che non era previsto con il designato Umberto Di Maio costretto a lasciare per motivi personali e Simone Tangini a subentrare; una fusione consumatasi in brevissimo tempo, co due squadre da ridurre a una e infine un ripescaggio ormai solo da formalizzare che vedrà i nerazzurri di fatto restare – con la nova denominazione – in C1. Insomma, il raduno c’è stato lunedì ma di carne a cuocere ce n’è parecchia.

E allora ecco l’ex-neo tecnico che intanto ha cominciato con le sedute quotidiane: «La preparazione è iniziata in anticipo di una settimana – spiega mister Tangini – rispetto al previsto e infatti qualche giocatore manca fra lavoro e vacanze. Sul mercato di sta lavorando, la rosa è da sistemare tutta e sto seguendo pedissequamente il lavoro improntato da Di Maio e non potrebbe essere diversamente.

A questo proposito il suo forfait è stato un fulmine a ciel sereno che mi ha spiazzato per quale mi spiace tantissimo. Mentalmente ero concentrato a costruire l’Under 21 e non è stato facile tararsi nuovamente sulla prima squadra». Tornando alla rosa, «per le scelte definitive però è presto, anche in funzione della categoria mentre la presenza dell’under 21 mette a posto la questione degli under, quattro in lista e uno sempre in campo. Considerando che si parte il 25 settembre, entro breve si saprà tutto».

Nessun proclama sull’obiettivo stagionale: «Adesso è presto, ma parlare di ambizione di serie B, se giocassimo in C1, sarebbe assurdo oltre che un messaggio sbagliato. La squadra deve giocare provando a vincere di volta in volta. Dove si potrà arrivare lo capiremo cammin facendo», la conclusione di Simone Tangini. In fatto di amichevoli, se ne giocheranno quattro tutte al Lottatori di Borgata Aurelia e tutte di sabato. La prima, il 28 sarà una sfida casalinga. Il 4 settembre arriverà il Ronciglione, l’11 l’Anguillara e il 18 settembre confronto con il Casalotti.