Raduno nazionale italiana salvamento: convocata anche Masha Giordano di Manziana - Terzo Binario News

“La giovane manzianese Masha Giordano (classe 2004) è stata convocata al raduno della nazionale italiana di salvamento previsto dal 27 al 30 aprile a Milano. La convocazione assume quanto mai valore in vista dei prossimi campionati assoluti di Riccione e degli Europei che si terranno a settembre in Spagna.

“A nome mio, dell’intera Amministrazione comunale e di tutta Manziana complimenti vivissimi alla nostra piccola grande Masha – ha detto il sindaco, Bruno Bruni – questa convocazione rappresenta un premio per il suo impegno e un trampolino per i risultati di domani. È un piacere continuare a ricevere notizie di ragazzi manzianesi che riescono a realizzare i propri sogni attraverso lo sport, anche in un periodo così difficile. Grazie Masha per ciò che hai saputo conquistare ed in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni “azzurri”.