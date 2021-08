"Radici e immondizia: pessime le strade di Cerveteri" - Terzo Binario News

Lamentele di una cittadina nei confronti di Pascucci per lo stato delle strade di Cerveteri in fatto di radici e pulizia.

“Ora il sindaco è indaffarato per controllare i green pass. Ma vogliamo ricordare a Pascucci anche delle radici pericolose per tutta Cerveteri sia per chi va a piedi che per gli ammortizzatori delle vetture.

Il discorso vale per la zona Coop ma lì gli alberi gli tagliano.

Tanti invece sono gli zozzoni che svuotano i secchi lasciando sempre la scia di carta o plastica ma le pulizie stradali si effettuano solo in zona zona Posta o alla stazione di Marina di Cerveteri”.

