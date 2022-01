Raddoppio FL3 tra Cesano e Vigna di Valle, domani la Conferenza di Servizi - Terzo Binario News

“La notizia della convocazione della conferenza di servizi per domani, 14 gennaio, che riguarda il raddoppio della linea ferroviaria FL3 tra Cesano e Vigna di Valle, è un’ottima notizia.

Si tratta infatti di un passaggio propedeutico e necessario per la definizione del progetto esecutivo dell’infrastruttura e in modo particolare per avviare la procedura di gara e iniziare i lavori.

Non dimentichiamo che la Cesano-Vigna di Valle rappresenta un’opera strategica con ricadute positive per tutto il quadrante Nord della provincia di Roma. L’obiettivo della Regione Lazio è quello di continuare a seguire ogni singolo passaggio di questa complessa procedura, con particolare attenzione all’incontro di domani, tenendo informati associazioni e cittadini interessati ad un servizio che senza dubbio migliorerebbe la mobilità di questa area vasta e densamente popolosa”.

Lo comunicano in una nota congiunta l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio e Mobilità, Mauro Alessandri e il consigliere regionale Emiliano Minnucci.