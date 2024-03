“Race for Glory”: al Cinema Moderno di Cerveteri la storica rivalità tra Audi e Lancia • Terzo Binario News

La storica rivalità tra le due scuderie automobilistiche di rally Audi e Lancia al Campionato del mondo di rally del 1983 arriva al Cinema. E lo fa con Riccardo Scamarcio, con “Race for Glory: Audi vs Lancia”, un film diretto da Stefano Mordini.

A Cerveteri, lo troverete al Cinema Moderno, in programmazione con un doppio appuntamento a partire da venerdì 22 e fino a mercoledì 27 marzo. Questi gli orari, il primo spettacolo è alle ore 17:30, mentre il secondo alle ore 21:30.

Il film, originariamente intitolato 2 Win, è stato prodotto da Jeremy Thomas insieme a Riccardo Scamarcio.[3] Il film è stato annunciato ufficialmente sulla Croisette al Festival di Cannes 2023.

A dicembre, il titolo del film è stato cambiato in Race for Glory: Audi vs. Lancia.

Le riprese si sono svolte in Italia e in Grecia, compresi alcuni luoghi in cui si sono realmente svolti gli eventi rappresentati, come nei luoghi sede del rally di Sanremo, la sede Lancia e il Circuito di Balocco. Le riprese sono iniziate a Torino il 16 maggio 2022.