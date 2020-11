Raccordo, restringimento di carreggiata per sostituzione giunto danneggiato - Terzo Binario News

Interventi all’altezza dell’uscita 28 “Via del Mare”

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in prossimità dello svincolo 28 (via del Mare) al chilometro 58,000 in carreggiata interna, è stato predisposto – come riferito da Anas – un restringimento di carreggiata al fine di poter intervenire al ripristino di un giunto di dilatazione danneggiato.



Per consentire le lavorazioni in piena sicurezza è stata interdetta la corsia di marcia lenta. Si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale non appena terminate le operazioni di ripristino.