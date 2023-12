“Raccontiamo il nostro territorio”, riattivato il display al Comune di Manziana • Terzo Binario News

È stato da poco riattivato il display installato presso la sede del Comune di Manziana. Con l’intenzione di promuovere e raccontare il nostro territorio, il monitor proietta, al momento, scorci di vita quotidiana del paese, natura e eventi culturali.

Nell’ottica di continuare ad arricchire l’archivio di immagini in proiezione, apriamo la possibilità a tutti i cittadini di poter contribuire a questa iniziativa. Chiunque sia quindi in possesso di foto che possano rappresentare il nostro territorio, e ha piacere a condividerle con la comunità, può inviare il suo contributo all’indirizzo email: ufficiostampa@comune.manziana.rm.it, indicando in oggetto: “RACCONTIAMO IL TERRITORIO DI MANZIANA – Archivio foto”.

Le foto possono raccontare il territorio di Manziana, gli eventi sportivi, culturali, tradizionali, episodi storici ormai passati, e tutto ciò che riguarda la comunità e i luoghi di Manziana.

Per maggiori informazioni, consultate il nostro sito alla pagina:

https://www.comune.manziana.rm.it/?p=17518 o scrivete a ufficiostampa@comune.manziana.rm.it