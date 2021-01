Raccolte 190 tonnellate da ingombranti con "Il tuo quartiere non è una discarica" - Terzo Binario News

Ammontano a quasi 190, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate oggi dai cittadini nei municipi dispari della Capitale nel corso del primo appuntamento 2021 con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio.

“Anche quest’anno proponiamo un’iniziativa ormai “storica” a cui i romani rispondono sempre positivamente – ha sottolineato l’Amministratore Unico di AMA Stefano Zaghis presente questa mattina all’ecostazione di piazzale Clodio – Queste postazioni di raccolta rappresentano uno dei vari canali che l’azienda offre ai cittadini per consegnare, gratuitamente e in totale sicurezza, i rifiuti ingombranti. Purtroppo i nostri quartieri continuano ad essere deturpati dal deprecabile fenomeno degli scarichi abusivi, opera di svuota cantine e altri “soliti ignoti”. Solo nel corso del 2020 abbiamo rimosso dalle strade della città 4.600 tonnellate di materiali mettendo in campo interventi supplementari che sono costati ad AMA, e quindi a tutta la collettività, oltre 2milioni e mezzo di euro. E’ evidente che l’inciviltà genera intollerabili danni ambientali ed economici, continuiamo a contrastarla tutti insieme”.

Nelle 19 postazioni messe a disposizione questa mattina dall’azienda è stato possibile raccogliere i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) ed altri materiali particolari (come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). Le operazioni si sono svolte con accessi scaglionati e flusso regolamentato di persone e veicoli nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento a tutela di utenti e lavoratori. Ama provvederà a differenziare secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli) i rifiuti riciclabili raccolti e ad avviarli alle rispettive filiere di recupero.

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà domenica 21 febbraio nei municipi pari. Ama ricorda ancora una volta ai cittadini che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aziendali,aperti tutti i giorni e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web aziendale. Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti sono comunque disponibili su www.amaroma.it o contattando il numero verde 800 867 035.