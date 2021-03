Raccolta vernici usate a Ladispoli, il plauso della Lazzeri - Terzo Binario News

“Solo a Ladispoli può succedere che Commercio, Ecologia e Creatività possano fondersi in un solo progetto. “Non è la prima volta che mi trovo a lodare i nostri commercianti per il grande spirito di partecipazione – spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione – e volta dopo volta rimango stupita per la volontà di tutti di lavorare per migliorare la nostra Città.

Grazie alla lungimiranza e spirito di collaborazione di Rosanna e Filippo, titolari dell’Edilizia Conte da sempre attenti e sensibili a certe proposte, da lunedì 22 marzo è possibile conferire in un apposito spazio gli avanzi di vernice in buono stato di conservazione che abbiamo in casa, che altrimenti, nel migliore dei casi, dovrebbero finire in discarica e che potranno essere utilizzati per il progetto #coloriamolanostracittà che vede in Donato Ciccone il suo mentore.

Il recupero di materiali è una iniziativa che va incentivata: portare in discarica materiali ancora utili è un vero e proprio “crimine”. Ancora una volta – conclude l’assessore Lazzeri – grazie ad una sensibilità ambientale, artistica ed imprenditoriale si potrà raggiungere uno splendido risultato!” Da segnalare che l’Edilizia Conte rilascerà a tutti coloro che conferiranno nell’apposito spazio vernici, smalti e colori riutilizzabili per il progetto #coloriamolanostracittà un buono sconto del 5% da spendere su acquisti futuri, promozioni escluse”.

Francesca Lazzeri