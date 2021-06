Raccolta rifiuti di Marevivo nella palude di Torre Flavia a Ladispoli - Terzo Binario News

Una giornata speciale, quella di oggi, per Marevivo nella palude di Torre Flavia a Ladispoli, che nell’ambito della campagna “Adotta una spiaggia” ha visto la partecipazione di numerose associazioni per la pulizia e la posa in opera di 3 pannelli informativi realizzati in collaborazione con Ocean Conservancy ed il Patrocinio del Comune di Ladispoli e la Città metropolitana di Roma Capitale.

Alla presenza del direttore dell’oasi Corrado Battisti e del Delegato alla palude e alle risorse idriche Filippo Moretti, i volontari di MAREVIVO Lazio e quelli delle associazioni WWF, LIPU, Salviamo il paesaggio e Scuolambiente, hanno raccolto 6.5 kg di plastica, 20 kg di indifferenziato e 583 cicche di sigaretta.

All’appuntamento di oggi seguiranno altre giornate dedicate alla pulizia della spiaggia ma anche all’educazione ambientale per sensibilizzare bambini e adolescenti sulle tematiche legate al mare.