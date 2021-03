Raccolta rifiuti a Grottaferrata, "i lavoratori chiedono l’individuazione di un nuovo deposito degli automezzi" - Terzo Binario News

A fine 2019 i lavoratori Tekneko, addetti alla raccolta dei rifiuti di Grottaferrata, hanno subito il trasferimento del deposito degli automezzi in un’area lontana dalla zona di raccolta di quasi 20 km con la promessa che in tempi brevi si sarebbe trova una soluzione più idonea. Infatti, l’attuale deposito, ubicato in via Ardeatina al km 21.700 presso il Comune di Roma.

«Oltre ad aver determinato un grave disagio ai lavoratori per la distanza dal Comune di Grottaferrata dove viene svolta la raccolta e dove abita buona parte del personale, il deposito risulta non dotato di strutture idonee, ad esempio spogliatoi e docce inadeguate, a garantire le corrette condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza» afferma Domenico Teramo, rappresentante dei Cobas del lavoro privato.

Da oltre un anno i lavoratori stanno chiedendo una soluzione logistica diversa che eviti l’inutile andirivieni di auto e mezzi pesanti su percorsi stradali trafficati e accidentati e che garantisca la salute e sicurezza dei lavoratori senza ricevere alcuna risposta dalla società.

Per queste ragioni si è costituito il COBAS Igiene ambientale presso la Tekneko di Grottaferrata: «i lavoratori chiedono l’individuazione di un nuovo deposito degli automezzi limitrofo alla zona di raccolta che garantisca le corrette condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute degli operatori, nonché il corretto inquadramento di tutto il personale» prosegue il sindacalista.

«Apprendiamo con favore che il presidente della società, Umberto Di Carlo, nei giorni scorsi si sia dichiarato preoccupato per la sicurezza del suo personale, lanciando un appello affinché agli addetti alla raccolta dei rifiuti sia data priorità nella vaccinazione per farli operare in sicurezza. Per questo rivolgiamo al Presidente Di Carlo una richiesta di confronto affinché si individui in tempi strettissimi una nuova soluzione logistica più idonea per il deposito dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti di Grottaferrata, nonché soluzioni condivise sull’inquadramento del personale» conclude Domenico Teramo

I cobas invieranno nelle prossime ore una richiesta d’incontro anche al sindaco di Grottaferrata nella sua qualità di committente del servizio in quanto sostengono che «la corretta risoluzione di quanto richiesto dai lavoratori non può che migliorare la qualità del servizio reso in favore dei cittadini del comune che presiede».