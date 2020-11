Raccolta rifiuti a Cerveteri: domani 11 novembre inizia alle 11: ecco le vie - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Cerveteri rende noto che nella sola giornata di domani, mercoledì 11 novembre, esclusivamente nelle zone Tyrsenia, Cerenova e Ippocampo, la raccolta porta a porta dei rifiuti domestici avrà inizio a partire dalle ore 11

Le strade interessate saranno le seguenti:

TYRSENIA: Via Fontana Morella, Via Sestili, Via Pulcinelli, Poggio del Candeliere, Via Mercuri, Via Morlacca, Via Sagripanti, Via Rinaldi, Via Marconi, Via Pietroforte, Via Chirieletti, Largo Ercoletti, Via E. Lucci, Via De Santis, Via Travagliati, Via Tacchetti, Via S. Brini, Via Garbini, Via Berardino, Largo Passarelli, Via del Marmo, Via Pica, Via Foggia, Via Agrigento, Largo Travagliati, Via Settevene Palo n.31, Via Bonaventura, Via Rosa Calabresi.

CERENOVA: Largo Ceri, Via Marcina dal civ. 38 al 49 e dal 19 al 29, Via Macchini, Via Caere Vetus, Via Acerra, Vicolo di Via Cuma, Via Casa Bianca, Via Vetulonia, Piazza Moresco, Via Casale, Via Castel Giuliano dal civ. 31 al 43A, Via Arotite, Via Fontana Morella dal civ. 126 al 148, Prato Maremmano, Piazza Alfonsi, Via Maremmana, Via Torre Etrusca, Vicolo Via Viterbo, Via Adria dal civ. 1 all’11 e dal 4 al 10, Via Preneste e vicolo.

IPPOCAMPO: Prati grandi, Sasso Ippocampo, Via dei Pioppi, Via Cetra, Monte Luparo, Vicolo G. Marini, Via dei Tirreni 2E, 2N, 6D-6L, 8° – 8M, Via Satrico 54A – 54D, Via Chiusi 8A – 8G, 12° – 12D, Viale Fregene 53A – 55A, 51 – 51B

Scusandoci per il disagio indipendente dalla nostra volontà chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti gli utenti interessati.