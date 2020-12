Banchetto domenica in piazza Rossellini

Banchetto domenica in piazza Rossellini per raccogliere cibo per gli amici a quattro zampe.

L’iniziativa è delle Guardie Zoofile N.O.G.R.A. affinché anche gli animalim abbiano cibo a sufficenza.

Appuntamento dalle 9.30 alle 17.30 anche per chi volesse entrare a far parte del Corpo.