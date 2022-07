Raccolta occhiali usati, riconoscimento per il Lions Club Civitavecchia Porto di Traiano • Terzo Binario News

In data 7 maggio 2022 in occasione del Congresso di Primavera svoltosi a Tivoli, il PDG Silverio Forteleoni del Distretto 108L e Noemi Pipino, Responsabile del Comitato Distrettuale Raccolta Occhiali Usati 2021 – 2022, hanno conferito al Lions Club Civitavecchia Porto Traiano l’Attestato di Apprezzamento per l’impegno proficuo nello svolgimento del Service Raccolta degli Occhiali

Usati.

E’ un’attività di servizio permanente che il nostro Club sta portando avanti grazie all’impegno dei nostri Soci Guglielmo Pepi, coadiuvato da Maurizio De Paolis, conseguendo ottimi risultati a favore di chi è in difficoltà.

Ecco i dati: nel 2019 sono stati spediti 428 occhiali; nel 2021 ne sono stati inviati 550; nel mese di aprile 2022 erano ben 430 e, nel mese di settembre, verranno spediti circa 650. Gli occhiali sono indirizzati al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati di Chivasso (Torino) che dal 2003 li raccoglie, ripristina e consegna a chi ne ha bisogno in tutto il mondo.

Rinnoviamo l’invito ai cittadini che volessero contribuire a conferire i loro occhiali usati, sia da adulti che da bambini, purché sani, integri e anche da sole (per coloro che sono fotofobici o affetti da particolari patologie oculari), presso i seguenti punti di raccolta: Ottica Di Luzio (Via Aurelia n°535, S. Marinella); Ottica De Felici (Via Terme di Traiano n°28, Civitavecchia); Ottica Vergati (L.go Plebiscito n°10, Civitavecchia); Ottica del Corso di Antonella Vergati (Corso Guglielmo

Marconi n°45, Civitavecchia); Centri Anziani di Civitavecchia. Si ringraziano gli stessi per l’attività di supporto e, altresì, tutti quei cittadini che hanno contribuito e contribuiranno a questa iniziativa.

Lions Club Civitavecchia Porto Traiano