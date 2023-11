Raccolta fondi per la famiglia di Mirko Pacioni, 34enne di Fiumicino morto in un incidente stradale • Terzo Binario News

L’uomo, rimasto vittima sulla via Portuense, lascia la compagna e tre figli

È grande il dolore per Mirko Pacioni, 34 anni, rimasto vittima di un incidente stradale sulla via Portuense, la mattina di giovedì 2 novembre. L’uomo lascia la compagna Francesca e tre figli.

Mirko era conosciuto e amato da molte persone, amici e parenti hanno reagito alla notizia con tanti messaggi di vicinanza e affetto sui social. Inoltre il Comitato Quartiere Parco Leonardo ha attivato su GoFundMe una raccolta fondi proprio per dare un sostegno alla famiglia del giovane papà. La campagna in neanche 24 ore ha già superato 10 mila euro.

“La famiglia di Mirko si trova ora in una condizione di grande sofferenza: Francesca, seppur circondata dall’affetto dei suoi cari, deve affrontare il dolore della perdita, la crescita dei suoi bambini e far fronte alle necessità quotidiane. Abbiamo quindi deciso di aprire questa raccolta fondi per sostenere la famiglia di Mirko in questo momento tragico. Ogni contributo, anche piccolo, sarà di grande aiuto per Francesca e i suoi figli. Insieme possiamo aiutare la famiglia di Francesca a ricominciare” è il messaggio degli organizzatori dell’iniziativa.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-la-famiglia-di-mirko