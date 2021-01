Raccolta alimentare straordinaria al Carrefour di largo Loreti a Cerveteri - Terzo Binario News

Raccolta alimentare straordinaria sabato 16 gennaio al Supermercato Carrefour in Largo A. Loreti n.2 a Cerveteri. Ad organizzarla, il Comune di Cerveteri insieme al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri.

Una squadra di volontari, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid, sarà presente fuori al punto vendita per l’intera giornata per raccogliere generi alimentari di prima necessità che andranno poi a comporre i pacchi alimentari che quotidianamente vengono consegnati alle famiglie in difficoltà del territorio.

“Sin da inizio della pandemia, dal marzo dello scorso anno, i Volontari della nostra Protezione Civile hanno garantito ogni giorno, senza guardare orari, domeniche o feste, un’assistenza completa alla cittadinanza. Una delle attività maggiori svolte, è stata la consegna di pacchi di generi alimentari alle famiglie in difficoltà economica ed ancora oggi stanno proseguendo.

Sono oltre 2mila i pacchi consegnati in totale, un numero impressionante, che sebbene non abbia certamente risolto ogni singolo problema di tutti i cittadini in difficoltà ha sicuramente rappresentato un piccolo conforto e non solo da un punto di vista materiale – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – sabato 16 gennaio saranno impegnati in prima persona in questa lunga giornata di raccolta. Chi vuole, e ovviamente chi può, facendo la spesa potrà acquistare e lasciare ai ragazzi presenti fuori il supermercato uno o più beni alimentari, che provvederanno poi a consegnare nel giro di pochissimi giorni a chi ne ha più bisogno”.

Come di consueto, si consiglia di donare solamente prodotti a lunga conservazione e non deperibili. Si può dunque donare pasta, riso, pomodori pelati, legumi, come fagioli, ceci, piselli, lenticchie, biscotti, caffè, latte a lunga conservazione, zucchero, sale, farina, succhi di frutta e prodotti per bambini. Non donare invece, prodotti freschi e surgelati.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è costantemente operativo presso il PMA di Furbara e risponde ai numeri 0692959918 e 3204374139.