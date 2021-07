Raccolta alimentare di Emergenze Pelose per i quattro zampe di Civitavecchia - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Il Covid non fa vittime solo fra le persone. A risentire della crisi sanitaria e quindi economica sono pure gli animali domestici.

Ne è consapevole l’associazione “Emergenze Pelose odv” che si muove nel comprensorio di Civitavecchia con iniziative delle più varie che hanno comunque sempre a cuore il benessere degli amici a quattro zampe.

Dopo il successo dell’evento contro l’abbandono, che ha visto pure la creazione e la vendita di una maglietta a tema, la segretaria dell’associazione Irene Piredda parla di una nuova iniziativa.

“Fra le varie attività che svolgiamo – spiega – quella che secondo noi ha più valore sociale è il sostegno tramite pappe e medicinali alle famiglie con difficoltà economiche che hanno degli amici a quattro zampe. Per questo la decisione di creare colletta alimentare proprio per loro e per i cani del canile, noi staremo fuori La Coccinella di Civitavecchia, negozio per animali, in viale Guido Baccelli n178 con un piccolo punto di raccolta.

Saremo ben felici di accogliere tutte le donazioni che ci verranno fatte, siamo fiduciosi nei nostri sostenitori che non ci abbandonano mai”.