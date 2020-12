Raccolta alimentare della Buona Destra Santa Marinella presso il Pam - Terzo Binario News

La Buona Destra in campo per la Comunità di Sant’Egidio presso il supermercato PAM di Santa Marinella per la raccolta alimentare per i bisognosi del territorio.

Un momento di valori condivisi verso chi è meno fortunato di noi.

Ringraziamo la proprietà del Pam per la disponibilità e solidarietà dimostrata. Ci auguriamo che questo piccolo gesto possa fortificare sempre di più l’amore per il territorio, regalando un sorriso a chi non lo ha. Aiutateci ad aiutare.

Altre iniziative stanno partendo rivolte al sociale. Un natale con il sorriso è il nostro obiettivo malgrado la profonda crisi che ci vede minati.

Superarla insieme è un un imperativo categorico e la chiave si chiama : solidarietà!

Buona Destra Santa Marinella