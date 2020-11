Quinto concerto on line dell'orchestra Rossellini a Cerveteri - Terzo Binario News

Domani pomeriggio l’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, Federica Battafarano, invita tutti a seguire online il quinto concerto proposto dall’Orchestra Rossellini nell’autunno musicale caerite, che sta riscuotendo un grande successo di ascolti.

Nata all’indomani del divieto di pubblico per l’emergenza COVID, questa “scommessa” culturale del Comune sta dando ottimi risultati. Dopo il concerto POP della scorsa settimana, dedicato a Lara Calisi (che solo sulle piattaforme dell’Orchestra Rossellini ha superato le 4000 visualizzazioni) si torna ora ad un concerto “classico” o, meglio, di repertorio romantico, con l’omaggio ad uno degli ultimi grandi tardoromantici, uno dei pochi che ha superato il 1900: Max Bruch, del quale ricorre quest’anno proprio il centenario della morte.

Il concerto sarà di repertorio cameristico, per violoncello e pianoforte con Sandro De Blasio al violoncello ed Alberto Galletti al pianoforte e proporrà brani ingiustamente poco conosciuti al giorno d’oggi di un compositore come Max Bruch, molto apprezzato all’epoca sia come compositore, che direttore d’Orchestra ed anche come didatta, legato a noi italiani per il fatto di essere stato insegnante del nostro grande Ottorino Respighi.

Potete seguirlo su questi canali:

https://www.facebook.com/OrchestraRossellini/live

https://youtube.com/channel/UC1oECpl8hRJ9pErwcHXIRqQ

https://www.instagram.com/federicabattafarano/

https://www.twitch.tv/orchestrarossellini