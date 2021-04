Quattro pacchi alimentari donati dalla Coldiretti al Comune di Manziana - Terzo Binario News

Sono stati ritirati questa mattina presso la sede di Bracciano e verranno consegnati dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Sabatino i quattro pacchi alimentari donati dalla Coldiretti al Comune di Manziana.

L’iniziativa rientra nel programma “A sostengo di chi ha bisogno” che, portato avanti da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, prevede solamente nel Lazio la distribuzione di oltre 750 pacchi di prodotti alimentari di ottima qualità e made in Lazio che consentiranno a chi ne ha necessità di trascorrere le festività in maniera più serena.

“Ringrazio sentitamente la Coldiretti Lazio per averci coinvolti in questa lodevole iniziativa – commenta il Sindaco Bruni – Sono molte le famiglie che vivranno i giorni di Pasqua con uno spirito diverso, provato dalle tante difficoltà che da più di un anno stiamo vivendo. L’idea che possano contare su questo ulteriore aiuto concreto, composto da prodotti di qualità, è davvero qualcosa di significativo ed in un certo qual modo anche confortante: fortunatamente, infatti, la solidarietà in questa pandemia è un elemento che non è mai mancato!”