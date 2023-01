Quattro incontri sul caffè con la Deseo Academy all'Alberghiero di Ladispoli: in palio una borsa di studio • Terzo Binario News

Quattro incontri con la Deseo Academy per le Classi Quarte e Quinte Sala a partire da gennaio, fino ad aprile del 2023: riprendono a pieno ritmo, dopo la pausa natalizia, le attività dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, da sempre punto di riferimento per l’innovazione e la formazione nel settore dell’enogastronomia.

“Il caffè: tecnologia e sostenibilità”: questo il focus e il titolo del percorso formativo dedicato al mondo del Bar e della Caffetteria.

“Il progetto – spiega la professoressa Valeria Mollo, referente dell’iniziativa – riguarda l’uso di attrezzature e tecnologie in un’ottica di rispetto e compatibilità ambientale secondo gli indirizzi dell’agenda 2030. Un corso di estrema rilevanza – aggiunge – anche per la sua pertinenza e congruità rispetto alla promozione del senso di cittadinanza, educazione civica e relazione attiva con il territorio che costituiscono parte integrante e imprescindibile dell’Esame di Stato”.

Il Progetto, inaugurato dal docente Angelo Sportelli, vedrà come partner tecnico la Cimbali-Mumac Academy (che fornirà anche le attrezzature per le esercitazioni), mentre il partner sociale sul territorio sarà la Fondazione Daniele Nica.

“Partiamo oggi con una Master Class formativa all’Istituto Alberghiero di Ladispoli – ha sottolineato Riccardo Bucci, Responsabile Deseo Academy – che ha l’obiettivo di dare il via ad un percorso di apprendimento legato alla tecnologia e alla sostenibilità – pertanto ringrazio il nostro partner, la Cimbali, e la sua Mumac Academy”.

Al termine degli incontri formativi si terrà una competizione presso la Deseo Academy tra i migliori otto studenti delle Classi Quinte, selezionati dai docenti dell’Istituto anche in relazione alla qualità e al livello della partecipazione all’iniziativa.

Il vincitore riceverà una borsa di studio per il corso di Barista presso la Deseo Academy e la consegna di un Chicco d’oro donato dalla Fondazione Daniele Nica intitolata allo studente di Sala dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli prematuramente scomparso in un incidente stradale sulla via Aurelia, la notte del 9 luglio 2016.

Mercoledì 3 maggio, presso la Deseo Academy, si svolgerà il contest tra gli otto studenti selezionati per l’assegnazione della borsa di studio.