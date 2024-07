Quattro giovani viterbesi "bannati" da Montalto di Castro • Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione di Montalto di Castro hanno richiesto il divieto di ritorno nel Comune per quattro anni, nei confronti di un gruppo di giovani, che si sono resi responsabili di violenza ed aggressioni nelle zone di ritrovo della movida estiva.

I giovani, provenienti dal capoluogo viterbese, hanno precedenti penali per rissa, lesioni personali, ma anche per reati in materia di stupefacenti.

Le misure, richieste per motivi di sicurezza pubblica, mirano a prevenire ulteriori episodi di criminalità, tutelando la quiete pubblica e il diritto al divertimento sicuro dei cittadini e dei turisti.

Nei confronti di due di loro, già sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato richiesto inoltre il Daspo Willy.

L’obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro e sereno per tutti coloro che frequentano il litorale viterbese, contrastando con fermezza ogni forma di violenza e criminalità.

I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare tempestivamente alle Forze dell’ordine qualsiasi episodio di illegalità, per consentire un intervento immediato e garantire la sicurezza di tutti.