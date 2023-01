Quattro detenuti del carcere minorile Casal di Marmo incendiano la cella: due intossicati, in ospedale anche due agenti penitenziari • Terzo Binario News

“Quattro detenuti ristretti nel carcere minorile di Casal del Marmo, hanno incendiato la propria cella ieri sera verso le 21. Due dei quattro, non nuovi a manifestazioni violente nel recente passato, sono stati portati presso l’Ospedale “Sandro Pertini” in codice rosso per intossicazioni. In ospedale anche tre Poliziotti Penitenziari per fortuna senza gravi complicazioni”.

Lo comunica il Coordinatore regionale Ciro Di Domenico della FP CGIL Polizia Penitenziaria: “Sono accorsi anche i Vigili del Fuoco ed ambulanze insieme a Polizia di Stato e Carabinieri. L’incendio però non ha determinato gravi conseguenze per il pronto intervento della Polizia Penitenziaria in servizio e fuori servizio a cui va il riconoscimento per aver fronteggiato al meglio l’ennesimo evento critico”.

Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria: “Sono mesi che il sistema penitenziario minorile da chiari segnali di criticità. Nelle ultime settimane oltretutto, c’è stata una grave moltiplicazione di aggressioni da parte di detenuti ristretti nelle carceri minorili contro gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria: segno evidente che qualcosa non sta funzionando e che il Dipartimento Minorile e di Comunità, sta perdendo il controllo della situazione. Ci auguriamo che la visita di persona del Sottosegretario alla Giustizia, sia un segnale concreto di attenzione verso la Polizia Penitenziaria, considerato che oltre alle belle parole del Ministro Nordio al momento del suo insediamento, non c’è stato ancora nessun confronto con i Sindacati del Corpo di Polizia Penitenziaria”.