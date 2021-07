Quattro ciclisti della Terenzi convocati per gli Italiani - Terzo Binario News

Quattro ciclisti civitavecchiesi del team bike Terenzi convocati ai Campionati Italiani Strada Esordienti e Allievi. Gioia nel sodalizio del Litorale perché l’ex ciclista professionista Valerio Agnoli, attuale presidente della struttura tecnica del comitato regionale del Lazio Fci e il tecnico Cristian Astolfi, hanno chiamato quattro corridori per l’appuntamento in corso a Chianciano Terme.

Dal Comitato laziale è partita la convocazione per Andrea Tarallo (esordienti primo anno), Flavio Amato (esordienti secondo anno), Francesco Massai (esordienti secondo anno) e Sara Tarallo (donne allieve). La spedizione tricolore è stata anticipata da un piccolo ritiro, per il quale è stata convocata anche un’altra esponente locale ovvero Sara Petracca, per un’esperienza importantissima insieme ad altri ragazzi e ragazze che stanno affrontando questo impegno.

Dal sodalizio, a nome del presidente Claudio Terenzi, si esprime una <grande soddisfazione per le convocazioni arrivate, che certificano l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi su strada e in mountain bike dopo la lunga stagione di ciclocross. Ma, soprattutto, sarà una grande esperienza di crescita per i ragazzi e le ragazze della formazione biancoceleste, che potranno gareggiare e confrontarsi coni migliori atleti d’Italia>.

Felice Vanessa Casati, direttrice sportiva biancoceleste: <Ho cresciuto questi ragazzi fin da quando hanno tolto le rotelle dalle bici, quindi per me queste convocazioni sono una soddisfazione immensa. Mi piace soprattutto pensare che siano stati convocati quattro civitavecchiesi nati e cresciuti nella nostra scuola. Hanno avuto davvero una grande crescita e questo per me e mio marito Vladimiro è una gioia infinita>.