Quasi 900 ingressi alla Legnara per Falaguasta, stasera a Cerveteri la Pink Floyd Experience • Terzo Binario News

La soddisfazione del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e del Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano

“Due ore di spettacolo senza sosta, uno spettacolo profondo, facendo ridere e allo stesso tempo riflettere, un racconto a modo proprio degli ultimi decenni della nostra Italia. È stato un successo ieri sera al Parco della Legnara a Cerveteri lo spettacolo teatrale di Marco Falaguasta, attore, volto noto di tante serie Tv di successo: la standing ovation finale e le quasi 900 persone che hanno scelto di trascorrere una serata in compagnia di questo straordinario artista ne sono la conferma. Questa sera, domenica 13 agosto un altro grande appuntamento: la Pink Floyd Experience, una riproposizione di tutti i più grandi successi anni ’70 di questo gruppo che ha segnato in maniera indissolubile la musica mondiale, un viaggio tra arrangiamenti, luci e proiezioni. Per lo spettacolo di questa sera, è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso, acquistabile anche in cassa all’entrata della Legnara. Un’altra grande serata di musica e spettacolo tutta da vivere a Cerveteri. Ci tengo con l’occasione a ringraziare e a complimentarmi con il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, che anche quest’anno ha allestito un cartellone di eventi estivi davvero di grande spessore artistico”.

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

Commenta il successo dello spettacolo di ieri sera alla Legnara anche Federica Battafarano, che dichiara: “Nell’offerta culturale di quest’anno abbiamo voluto puntare molto sulla qualità. Volevamo offrire delle serate che non fossero solamente spettacolo, ma che lasciassero anche un qualcosa nel cuore dello spettatore e la serata di ieri ne è la riprova. Sono soddisfatta perché in tutte le serate già andate in scena, il pubblico è stato sempre numeroso e partecipe, anche negli appuntamenti che prevedevano il pagamento di un biglietto di ingresso, a testimonianza di come il pubblico abbia voglia di arte, di cultura, di prodotti di livello e di teatro. Questa sera proseguiremo il nostro cartellone di eventi estivi con un gruppo di musicisti straordinari, che omaggeranno la band che più di tutti ha segnato e continua a segnare la storia della musica. Ma proseguiremo anche nei prossimi giorni, con gli spettacoli di Etruria Eco Festival a Campo di Mare, iniziato ieri con lo spettacolo di Max Giusti e quelli all’interno del Parco della Legnara, in attesa di immergerci totalmente nei grandi festeggiamenti della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che quest’anno festeggia i suoi primi 60anni”.