Quarto appuntamento con Caeremusica, domani duetto di sassofono e pianoforte • Terzo Binario News

Ingresso gratuito, appuntamento alle ore 21:00 a Sala Ruspoli

Prosegue il successo di Caeremusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea promossa e patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e che vede il contributo del Consiglio Regionale del Lazio. Dopo i primi tre sold-out, che hanno visto Sala Ruspoli completamente gremita di persone, domani, venerdì 25 novembre alle ore 21:00 è il turno di “21st CenturY Music – Dreamlover”, un raffinato duetto sassofono e pianoforte.

“Caeremusica, ideata e diretta dal Professor Mauro Porro, docente e compositore, si conferma essere una manifestazione di grandissima qualità e con un eccezionale seguito di pubblico – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali – i primi tre concerti hanno fatto registrare il tutto esaurito, con una Sala Ruspoli gremita in ogni angolo e con tante persone che pur di assistere il concerto sono state anche in piedi. Domani sera, andrà in scena il quarto concerto, con due artisti internazionali che porteranno la loro arte e la loro musica all’interno della nostra città”.

“I concerti di Caeremusica – aggiunge la Battafarano – proseguiranno fino a Natale. Siamo molto orgogliosi di poter ospitare anche quest’anno questa rassegna che edizione dopo edizione si conferma essere uno degli appuntamenti più seguiti di tutto il comprensorio. L’ingresso ai concerti di Caeremusica è sempre libero e gratuito. Per informazioni e per prenotazioni, contattare il numero 3202632445”.