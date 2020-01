Quartiere Trieste: tentano di rubare minicar, arrestati due minori - Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea hanno arrestato due giovani romani, di 17 e 15 anni, entrambi già con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Transitando in piazza Annibaliano, i militari hanno notato dei frantumi di vetro accanto alla ruota posteriore di una minicar parcheggiata in strada ed hanno subito arrestato la marcia.

Intervenuti, hanno sorpreso i due baby ladri all’interno del veicolo, mentre manomettevano il blocchetto di accensione e li hanno subito bloccati.

Il personale dell’Arma, così, ha appurato che i due ladri sono riusciti ad entrare nell’abitacolo, grazie alla rottura del lunotto posteriore dell’auto, ed hanno anche sequestrato vari arnesi atti allo scasso. Per i due giovani si sono aperte le porte del Centro di Prima Accoglienza per i minori di via Virginia Agnelli.