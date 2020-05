Quartaccio e Palmarola, controlli rispetto misure anti Covid 19: chiusi due negozi - Terzo Binario News

Sono 23 le sanzioni amministrative elevate dagli agenti del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, nel corso dei controlli finalizzati al rispetto delle misure anti COVID 19 da parte delle attività commerciali.

Un minimarket ed un negozio di vendita al dettaglio di frutta e verdura sono stati chiusi, rispettivamente, per tre giorni (in via Inzago, alla Palmarola) e quattro giorni (in via Andersen, al Quartaccio) perché il personale è stato sorpreso a manipolare i prodotti in vendita, senza i prescritti dispositivi di protezione individuale.

Nel corso di altre due ispezioni in negozi di casalinghi all’ingrosso gli agenti hanno accertato che le mascherine messe in vendita non risultavano conformi alla normativa vigente. Per questa ragione le 950 mascherine sono state sequestrate.