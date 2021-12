Quarta vittoria consecutiva della Dinamo Basket Ladispoli - Terzo Binario News

“Sono 4 le vittorie di fila della Pallacanestro Dinamo nel campionato FIP di Promozione, un successo importante quello contro l’Aurelio (68 a 61) che permette alla squadra ladispolana di catapultarsi nelle zone alte della classifica, al secondo posto.

Vittoria ancora una volta non facile, nonostante un inizio a “tavoletta” dei locali che vedono in un Davide Acconciamessa scatenato dal primo istante il terminale d’attacco cui affidarsi; tre triple di “presentazione” nel solo primo quarto, giusto per smentire chi in settimana lo ha “accusato” di risparmiarsi nei momenti iniziali dei match per poi dare il 200% nei momenti finali…. critiche (se vogliamo definirle cosi’) assolutamente ingiuste che dimostrano come molti possano parlare di basket tanto per farlo…

Lo “small ball” Dinamo comunque sta diventando un marchio di fabbrica; se 50 dei 68 punti finali vengono dal trio delle guardie c’e’ poco da dibattere; oltre al citato Acconciamessa, ieri Simone Terenzi (5 triple a fine partita e 18 punti totali) ha dato dimostrazione di aver trovato quella continuita’ e livello prestazionale che si attendeva da lui.

Ottima la sua partita, cosi come quella di un Simone Petronio “on fire”, 21 punti totali, ragazzo che sembra aver capito che per avere il massimo della performace, lui, a differenza del resto della popolazione mondiale, anziche’ accelerare sempre e comunque deve invece sforzarsi di rallentare appena appena…Al di la’ di tutto cio’ e’ anche vero che ieri la Dinamo ha dato dimostrazione di grande solidita’, con un grande e a volte oscuro lavoro sotto le plance dei soliti Campolungo e Masciarelli, ma la vittoria e’ stata frutto dell’intero gruppo, dei Leone, Roberti, Ciprigno, di Ukmar e Taraddei, e piu’ in generale di tutti quelli che sputano l’anima in settimana per allenarsi tra le mille difficolta’ e impegni di questo periodo e che lo fanno sempre e comunque anche se poi non trovano spazio nelle convocazioni di coach Ludovisi. Ora un breve periodo di meritato riposo, che servira’ a recuperare anche qualche infortunato, e poi subito di nuovo tutti in palestra per preparare al meglio le sfide del nuovo anno.Gli obiettivi sono ambiziosi, a primavera inizieranno i playoff e la Dinamo non si nasconde, vuole arrivarci e vuole arrivarci sperando possano esserci i fattori necessari e la cornice giusta per poter offrire ai tanti appassionati ladispolani un grande sogno.

Buone Feste a tutti e sempre Forza Dinamo !”