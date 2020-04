Quarantenne trovata morta in casa: è giallo a Civitavecchia - Terzo Binario News

Il caso nelle mani dei Carabinieri

Una quarantenne di Civitavecchia è stata trovata morta oggi pomeriggio a Civitavecchia, presso il quartiere De Sanctis. Si chiamava Fabiola Farini e a trovarla sono stati i Carabinieri che, vista la situazione, sono stati costretti a forzare la porta d’ingresso. L’hanno trovata riversa a terra dove sembrerebbe fosse presente del sangue.

Fabiola Farini viveva sola e a dare l’allarme è stata la sorella che pur telefonandole, non rispondeva. Preoccupata, ha deciso di presentarsi di fronte al portone di casa. A quel punto ha avvertito gli uomini dell’Arma che, una volta entrati, hanno potuto solo constatare il decesso.

Il corpo della ragazza è già stato trasferito all’istituto di Medicina Legale di Roma dove verrà effettuata l’autopsia che dovrebbe chiarire le cause e forse le circostanze della morte. Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono anche quelle dell’incidente domestico o del malore improvviso.

Fabiola Farini in realtà era nata e cresciuta a Campo dell’Oro dove era molto conosciuta e non caso sono piovuti tantissimi messaggi di cordoglio non appena si è sparsa la notizia della scomparsa.