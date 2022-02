Quando Monica Vitti salì in cattedra: i ricordi di due suoi allievi partiti da Civitavecchia - Terzo Binario News

Pino Quartullo: “E’ stata una grande maestra”, Marco Vallarino: “Era simpatica, alla mano ma sempre affascinante”

di Cristiana Vallarino

Il cinema italiano ha perso una regina e in queste ore sono tanti i ricordi che radio, tv e siti on line fanno della grande attrice Monica Vitti, scomparsa a 90 anni.

Sono poi molti che sono stati suoi colleghi a spendere parole di ammirazione per una artista eccezionale che ha collezionato premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Non tutti sanno però che la Vitti fu, per un periodo, anche insegnante all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, dove, nel 1985, coinvolse un gruppo di suoi allievi in un programma televisivo di Raiuno. Andava in onda dal teatro Delle Vittorie e si intitolava “Passione Mia”. Ovvero, la cosa che amava di più, il cinema.

Fra i ragazzi che vissero quell’incredibile avventura c’erano due giovani che, partiti da Civitavecchia, hanno poi costruito le loro carriere proprio sulla recitazione e lo spettacolo. Si tratta di Pino Quartullo e Marco Vallarino. Nella foto, scattata proprio in una pausa della trasmissione, con l’attrice al centro, Quartullo è il secondo da sinistra, Vallarino l’ultimo a destra.

Quartullo, oggi attore e regista acclamato, in teatro, cinema e tv, deve proprio alla Vitti il suo esordio come regista. E su Facebook oggi l’ha salutata con un “Ciao grande maestra grazie..”

“Come insegnante – racconta – era eccezionale. Poi mi chiamò per “Passione Mia” e mi diede l’occasione di fare il regista, aprendomi la strada nel cinema che mi portò fino alla nomination all’Oscar con il corto “Exit”. Lei è stata una grande maestra. Era una insegnante che, al di là della forma, esortava gli allievi a puntare anche sui propri difetti. Come aveva fatto lei. Ci raccontava che ai suoi esordi per la sua voce roca la scoraggiarono dal recitare. E invece lei ne fece il suo tratto distintivo”.

“Con noi allievi – continua Quartullo – era molto materna, anche perché non aveva avuto figli. Devo dire che il suo compagno Roberto Russo è stato encomiabile per averla saputa proteggere per tutti questi anni, da quando la sua malattia si era fatta più feroce”.

Ma Quartullo ha da raccontare pure una simpatica scena a cui assistette molto prima di incontrarla professionalmente: “Ero un ragazzino. Lei era venuta a Civitavecchia a girare alcune scene del film “Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa” (uscì nel 1970, ndr) e alloggiava al Sunbay Park Hotel. Venne allo stabilimento balneare e dopo aver fatto il bagno si tolse il costume, sfilandoselo da sotto l’ampio e leggero caftano che indossava. Da cui s’intravedeva che era rimasta nuda. Un gesto che, naturalmente, allora fece un po’ scandalo e fu argomento di conversazione per gli altri bagnanti”,

Marco Vallarino, dopo un lungo periodo sul palco come attore, ora è acting&voice coach e regista. Anche lui incontrò la Vitti giovanissimo, alla “Silvio D’Amico”.

“In Accademia – racconta – era naturalmente simpatica, diretta, semplice nel porsi, veniva a lezione in jeans, t shirt e maglioncino a V con i capelli ancora spettinati, eppure aveva fascino e carisma da vendere, senza tuttavia far mancare occasione per buttar lì una battuta e rivelare così la sua propensione per l’ironia e la sua vis comica sempre pronta, come la sua carriera ha ben dimostrato”.

“I suoi occhi erano sempre intensi e penetranti – prosegue Vallarino – e ricordo, avevo neanche vent’anni all’epoca ed ero al primo anno d’accademia, che quando incrociavo il suo sguardo avevo una sensazione in cui si mescolavano fascinazione, simpatia, ammirazione e anche un pizzico soggezione”.

“A lei sono tuttora grato per aver potuto cantare e ballare in cima alla scalinata del teatro delle Vittorie accompagnato dall’orchestra della RAI. Ho il ricordo indelebile di lei che di fronte al monitor rivedendo insieme la ripresa mi diceva ” Ma ti rendi conto, quello lì sei tu e ti vedranno milioni di persone, che effetto ti fa…” ! E chi se lo scorda… Monica… Sempre grato e onorato per aver potuto studiare e lavorare con te”.